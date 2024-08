POLICJANCI Z ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W SZCZECINIE NA PODIUM MISTRZOSTW POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH! Data publikacji 20.08.2024 Powrót Drukuj W dniach 16 – 18 sierpnia 2024 r. w Policach odbył się XIV Festiwal Biegów „Dziki Weekend 2024”. W ostatnim dniu festiwalu wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, którzy w czasie wolnym od służby wzięli udział w X Edycji „Mistrzostw Polski Służb Mundurowych” w X ekstremalnym dzikobiegu.

Drużyna szczecińskich policjantów, składająca się z jedenastu funkcjonariuszy, stanęła do walki z innymi uczestnikami reprezentującymi różne służby mundurowe z całej Polski. Trasa biegu liczyła 7,5 kilometra i obfitowała w liczne przeszkody między innymi: rowy, tunele, podbiegi błotne, runda górska z kłodą, druty kolczaste, woda, błotne ściany, bagna

z przeprawą linową, ruchome ściany, strome wąwozy i wiele innych, które wymagały nie tylko znakomitej kondycji fizycznej, ale także umiejętności współpracy oraz szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.

Dzięki determinacji, sile walki i duchowi zespołowemu, drużyna ze Szczecina zdobyła trzecie miejsce w kategorii „Drużyna Roku 2024”. Sukces ten jest nie tylko dowodem na wysoki poziom sprawności fizycznej naszych funkcjonariuszy, ale również zaangażowanie i gotowość do działania, nawet poza godzinami służby.

Warto podkreślić, że „Dziki Weekend” to wydarzenie o wyjątkowym charakterze, które łączy elementy sportowej rywalizacji z integracją służb mundurowych. Udział w takich zawodach to dla policjantów nie tylko okazja do sprawdzenia swoich możliwości, ale także do promowania wartości, które są kluczowe w ich codziennej pracy: współpracy, zaufania, wzajemnej pomocy, a niekiedy pokonywania własnych słabości.